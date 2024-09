Moisés Caicedo es el jugador Sub 23 más valioso del mundo. Así lo determinó el CIES Football Observatory. Este es un grupo de investigación del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), especializado en el análisis estadístico del fútbol.

Según el CIES, Caicedo encabeza la lista de prometedoras estrellas con un puntaje de 86.7/100. En la nómina aparece en segundo lugar el francés del Real Madrid, Edouard Camavinga, con 83.1. El tercer puesto es para Warren Zaire Emery, del Paris Saint Germain (81.6).

El listado de los Sub23, más valiosos, según el grupo de investigación lo completan Kobbie Mainoo del Manchester United, con 80.2 y Ryan Gravenberch, del Liverpool, que tiene un puntaje de 79.

CIES tiene algunos parámetros para realizar sus evaluaciones: el valor de mercado, el valor de recompra (la posibilidad de volver a ser transferido en un mercado futuro), la liga en la que juega, la incidencia que tiene el futbolista en el juego del equipo, los minutos jugados.

No player has made more tackles than Moisés Caicedo in the Premier League this season (21). 💪 pic.twitter.com/Ua60eGmmD0