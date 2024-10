Moisés Caicedo rompe récords en el Chelsea. El paso del capitán de la Selección por la Premier League sigue siendo exitoso. En el partido ante el Newcastle United, jugado el domingo 27 de octubre, Caicedo logró siete interceptaciones de balón durante los 90 minutos en cancha.

Chelsea venció 2-1 al cuadro de las hurracas. Según la firma Opta, desde 2018, ningún otro jugador del cuadro ‘blue‘ fue capaz de hacer ese número de interceptaciones (bloquear el traslado de la pelota por parte de un rival). ¿Quién fue el último en lograrlo? el francés N’Golo Kanté ante Tottenham.

Kanté es el ídolo de la adolescencia de Caicedo y uno de los espejos en los que se miró antes de firmar por el cuadro de Londres. Ahora, el volante ecuatoriano quiere construir su propio legado en una posición en la que antes brilló el citado campeón del mundo.

Caicedo hizo pareja con Romeo Lavia en el eje del juego del Chelsea. El técnico Enzo Maresca decidió sentar al argentino Enzo Pérez, habitual titular y capitán del equipo. Pero, además del número de interceptaciones, ‘Moi’ logró otro importante indicador.

De acuerdo con las cifras de Opta, en la Premier League no hay un jugador que tenga más tacleadas e interceptaciones: 48 en total. Su promedio de 5,4 acciones defensivas por cada 90 minutos también es el más alto registrado por un jugador del Chelsea en una sola temporada desde Kanté, quien promedió 5,8 en la temporada 2020-21.

48 – Moisés Caicedo has the most combined tackles and interceptions in the Premier League this season (48), while his per 90 average (5.4) is the highest by a Chelsea player in a single season since N'Golo Kanté (5.8) in 2020-21. General. pic.twitter.com/xyuGfIBynG