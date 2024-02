Un mes después de confirmarse la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito‘, de la cárcel Regional de Guayaquil, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, habló sobre el caso ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

Durante su comparecencia, este lunes 5 de febrero del 2024, Palencia señaló que no está en sus competencias el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) ni las cárceles del país.

Y aseveró que en el ámbito de seguridad recibió un «informe formidable» relacionado a seguridad ciudadana, pero «nadie le habló que pretendía fugarse» el cabecilla de ‘Los Choneros‘.

«Yo creo que nadie sabía que pretendía fugarse ‘Fito’. Yo me ocupo de mis temas y me ocupo bien (…) Lo que yo sabía es que ‘Fito’, como lo sabía todo el Ecuador, es que logró salir de La Roca y regresar al lugar donde quería estar (La Regional). Todos los sabíamos pero en concreto de una potencial fuga no lo sabíamos«, aseguró.

Lea también:

Reiteró que no conocía de las intenciones del narcotraficante ecuatoriano, y evitó dar detalles de cómo habría evadido la seguridad del centro penitenciario. Asimismo pidió que se avance con otros temas de interés nacional.

«Ya no hablemos de un pasado que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora. Entiendo su desesperación y espero que podamos cambiar esa historia«, agregó.

A la diligencia también acudió, el exministro del Interior, Juan Zapata. Él afirmó que mientras estuvo en el cargo no recibieron alertas de seguridad sobre la fuga y siempre existieron protocolos para los objetivos de alto valor, como ‘Fito’.

Incluso, Zapata destacó que cuando estuvo a cargo del Ministerio del Interior lo trasladaron en un megaoperativo a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde lo asilaron solo en una celda. «Eso evidenció que se tomaron las acciones que se debían. No es responsabilidad nuestra que un juez determine su regreso a La Regional«, añadió.

También en Teleamazonas: