Moussa Dembélé se desmayó en pleno entrenamiento del Atlético

Moussa Dembélé, delantero del Atlético de Madrid, colapsó el martes 23 de marzo de 2021, en medio entrenamiento del equipo colchonero y llamó la atención de sus compañeros y el cuerpo médico.

Dembélé se estiraba en el entrenamiento, cuando de pronto colapsó. El terror se apoderó de sus compañeros quienes lo ayudaron y llamaron al equipo médico para que asistiera al delantero colchonero

El jugador francés de 24 años de edad quedó fuera de conocimiento al menos un minuto, cuando retomó la consciencia logró abandonar el campo de entrenamiento por sus propios medios.

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.



He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏

