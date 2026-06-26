Emotivo minuto de silencio en el Francia vs. Noruega por las víctimas del sismo en Venezuela
Francia y Noruega guardaron un minuto de silencio en el Mundial 2026. El gesto rindió homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela.
Francia y Noruega rinden tributo a las víctimas del terremoto en Venezuela
IMAGN IMAGES via Reuters
Compartir
Actualizado:
26 jun 2026 - 15:47
La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió uno de sus momentos más emotivos este jueves 25 de junio.
Antes del inicio del partido entre Francia y Noruega, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y miles de aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Venezuela y por el fallecimiento de la madre del seleccionador francés, Didier Deschamps.
Minuto de silencio antes del Francia vs. Noruega
El homenaje se realizó instantes antes del pitazo inicial del compromiso mundialista. Ambos equipos permanecieron formados en el campo mientras el estadio guardó un profundo silencio.
Los jugadores de Francia y Noruega, junto con los integrantes de los cuerpos técnicos y el equipo arbitral, participaron del acto en señal de respeto y solidaridad con las personas afectadas por el sismo registrado en Venezuela.
Homenaje a las víctimas y a la familia de Didier Deschamps
El tributo también estuvo dedicado a Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, quien atraviesa un momento de duelo por el reciente fallecimiento de su madre.
Los aficionados presentes en el estadio se sumaron al homenaje, creando un ambiente de recogimiento antes del inicio del encuentro. El gesto fue acompañado por el silencio de todo el escenario deportivo.
Tras concluir el homenaje, el árbitro dio inicio al partido correspondiente al Mundial 2026. Durante algunos minutos, la competencia quedó en un segundo plano para dar paso a un mensaje de solidaridad.
Compartir