Muere a los 93 años Estelle Harris, estrella de «Seinfeld» y la voz de «La Señora Cara de Papa»

La actriz Estelle Harris, conocida por interpretar a la madre de George Costanza en la popular serie televisiva de los 90 «Seinfeld», falleció el sábado a los 93 años de edad por causas naturales, informó este domingo la familia.

Nacida en Nueva York en 1928, Harris creció en la ciudad y posteriormente se mudó a Pensilvania junto a su familia, donde empezó a dar sus primeros pasos como actriz.

Harris fue diagnosticado con cáncer en 2013, pero habría informado a los medios de comunicación en ese momento que los médicos «lo sacaron todo».

Además de su papel en «Seinfeld», Harris participó en muchos anuncios televisivos, dio voz a «La Señora Cara de Papa» en la versión inglesa de la franquicia animada «Toy Story» y a otros personajes en las películas «Brother Bear», «Tarzan II» y «Teacher’s Pet».

«Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor no tenían rival. Todos los que la conocimos la echaremos enormemente de menos«, indicó en un comunicado uno de sus hijos, Glen Harris.

Jason Alexander, quien interpretó al hijo de Harris en la pantalla, George en «Seinfeld», también rindió homenaje a su «mamá» televisiva el domingo.

«Ha fallecido una de mis personas favoritas: mi mamá televisiva, Estelle Harris», tuiteó. «La alegría de jugar con ella y saborear su gloriosa risa fue un placer. Te adoro, Estelle. Amor a tu familia. Serenidad ahora y siempre».

One of my favorite people has passed – my tv mama, Estelle Harris. The joy of playing with her and relishing her glorious laughter was a treat. I adore you, Estelle. Love to your family. Serenity now and always. #RIPEstelleHarris