Muere la actriz Shannen Doherty, protagonista de ‘Beverly Hills 90210’

La actriz estadounidense Shannen Doherty, quien protagonizó las series ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Charmed’, falleció a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó este domingo 14 de julio del 2024 el medio especializado People.

«Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer«, señaló al medio Leslie Sloane, portavoz de Doherty. Además, dijo que murió rodeada por sus seres queridos y de su perro, Bowie.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie”, detalla el comunicado. “La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”, continuó Sloane.

La estrella de Beverly Hills 90210 fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. En abril de 2017 entró en remisión, pero 2019 volvió el cáncer.

Al año siguiente Doherty anunció su diagnóstico de cáncer metastásico y en junio de 2023 la enfermedad se había extendido a su cerebro. Por lo que se sometió a una cirugía para extirpar un tumor cerebral. Pese a su difícil situación de salud, la estadounidense siguió trabajando

A través de sus redes sociales realizaba múltiples publicaciones para contar su experiencia y lucha contra el cáncer. Para ello, lanzó su podcast, Let’s Be Clear, donde también comentó todas las cosas que quiere dejar preparadas en vida para facilitar las gestiones a sus seres queridos cuando muera.

Shannen Doherty tomó popularidad en el mundo del espectáculo por su papel como Brenda Walsh en la serie original de Beverly Hills 90210, popular en los años 90. Dejó la famosa serie después de cuatro temporadas, aunque volvió a hacer algunas apariciones en 2008, donde mantuvo en secreto su diagnóstico de cáncer por la muerte inesperada de su compañero de reparto Luke Perry.

Luego formó parte del elenco de ‘Hechiceras’, donde interpretó a Prue Halliwell. También participó en realitys de televisión como ‘Breaking Up with Shannen Doherty‘ y ‘Dancing with the Stars‘.

