Mujer asegura que en su otra vida fue Frida Kahlo

A través de su cuenta de TikTok la usuaria @jessicagonzalezescritora se ha vuelto viral luego de narrar a manera de ‘storytime’ que ella es la reencarnación de Frida Kahlo.

Jessica González asegura que tiene varias experiencias que confirmarían su teoría y a través de varios videos en la red social contó su historia de manera detallada.

En el clip, la uruguaya aparece vestida con una blusa con bordados y una trenza asemejando a la pintora mexicana y afirma: “Te cuento mi historia de vidas pasadas. Fui FRIDA KAHLO”

De acuerdo con la joven desde que era niña soñaba con una casa con grandes ventanales.

Momento

Y resulta que para la sorpresa de la chica cuando visitó por primera vez La Casa Azul, de Frida Kahlo en Coyoacán se dio cuenta que ese era el lugar que constantemente aparecía en sus sueños, se llevó un gran impacto. “Cuando entro al patio de la casa de Frida quedé en shock porque era el patio con el que soñaba desde que tenía siete años, mirara a donde mirara ya lo conocía, yo ya me había visto ahí.

Otra razón que da la tiktoker para sugerir que fue Frida Kahlo en su otra vida son los sueños donde al mirarse en el espejo se ve usando la ropa que usaba la pintora mexicana.

“He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba yo he soñado con esos momentos”, explicó.

Entre las similitudes también destaca es que ella ha tenido dos accidentes muy similares a los que sufrió Frida Kahlo, pero no ha tenido las mismas consecuencias. «Tuve dos accidentes, muy lejos de ser como el de Frida gracias a Dios, pero algo que me quedó y que creo que viene de ella es el pánico que viene de andar en ruta, me pasa cuando conduce alguien más», explicó. Como era de esperarse, varios usuarios han tomado a broma la historia de la joven y se han burlado en comentarios de TikTok.

Fuente: Milenio