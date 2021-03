Mujer compra en línea un iPhone y recibe algo inesperado en su lugar

En la provincia de Anhui, China, una mujer de apellido Liu informó en sus redes sociales que compró un iPhone 12 Pro Max, pero cuando llegó el paquete había algo inesperado.

Liu aseguró que hizo la compra del iPhone en el sitio oficial de Apple y que pagó 10.099 yuanes es decir unos 1.562 dólares por el dispositivo de 256 GB de capacidad de almacenamiento, luego esperó hasta que llegó un paquete.

Dos días después de haber hecho la compra vio que un mensajero dejó un paquete en el casillero de correo de su domicilio y cuando lo abrió, esperando ver el iPhone, se llevó una desagradable sorpresa, pues lo que había en el interior no era el smartphone sino un yogurt de manzana.

Woman calls police after receiving only yogurt in purchase of $1,563 iPhone – Global Times https://t.co/oouyvXuCEP