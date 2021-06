Mujer racista lanza picante a bebé de 5 meses y grita: “Salgan del país”

Una madre afroamericana y sus dos hijas fueron agredidas por una mujer racista en una pizzería de Brooklyn en Nueva York, cuando una la tipa insultó y arrojó picante sobre el rostro de su bebé de cinco meses de edad.

La familia fue al local Not Ray’s Pizza de Brooklyn y al momento de ingresar, la racista quien no ha sido identificada comenzó a insultar a su hija de cuatro años. “Salgan del país”, gritó la señora de chamarra azul en la pizzería.

La mujer también tomó un frasco con picante en polvo y lo arrojó al rostro de su hija de cinco meses de edad, a quien cargaba en sus brazos, según denunció la víctima de la agresión.

La víctima dijo que antes del altercado ni siquiera había hecho contacto visual con la señora, ya que estaba concentrada en pagar la pizza. “Escuché a alguien hablando afuera. Luego vino detrás de mí, tomó el picante y lo arrojó”, denunció.

De inmediato, la clienta de la preocupada madre revisó que a su bebé no le entró picante en los ojos o en la nariz.

“Hablé con mi otra hija para explicarle que todos somos humanos y vamos a estar juntos. Seguiremos comiendo juntos y Nueva York seguirá en pie”, señaló la mujer.

Mientras ello ocurría otro cliente de la pizzería ubicada en la calle Fulton 694 en Brooklyn se percató de la agresión y grabó a la mujer cuando salía del lugar.

WANTED for AGG HARASSMENT: On 6/11/21 @ 5:21PM inside Not Ray’s Pizza located @ 694 Fulton St the unidentified female grabbed a shaker of black pepper shook pepper @ the victim while making anti-Black/anti-immigrant statements. Any info call us @ 800-577-TIPS Reward up to $3500. pic.twitter.com/9VSGAiFbk4