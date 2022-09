La multa por incumplir con el calendario de la revisión técnica vehicular (RTV) obligatoria en Quito no es exclusiva para quienes no llevan sus automotores a los centros de control. También se aplica a los usuarios que no pasan la primera revisión y acuden al segundo chequeo fuera del mes asignado.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) lo confirmó este 6 de septiembre del 2022 a través de un comunicado, en el cual pide a los ciudadanos tomar en cuenta el calendario.

Problemas con los turnos y el calendario

Propietarios de vehículos denuncian que durante el mes de agosto no pudieron sacar un turno para la RTV a través de la plataforma digital de la AMT y que el 1 de septiembre ya fueron notificados con la multa de USD 25 por incumplir la calendarización.

Las quejas y el malestar se registran en redes sociales, donde la ciudadanía pide que, por este año, se elimine la multa, debido a que el proceso de RTV arrancó recién en julio y no a inicios de año.

Según ese calendario, en julio debían acudir a la revisión los vehículos con placas terminadas en 1 y 2; en agosto las placas 3 y 4; en septiembre las placas 5 y 6; en octubre las placas 7 y 8, y en noviembre las placas 9 y 0.

Sin embargo, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló que con las placas 1 y 2 se hizo una excepción por razones externas.

“Por razones del paro que duraron 18 días, los centros de revisión técnica recién empezaron a operar el 5 de julio y no en toda su capacidad”, dijo Guarderas. Hasta el momento queda descartado que se exonere la multa a las placas 3 y 4.

Por su parte, la AMT dijo en su comunicado que para evitar la saturación del sistema en la toma de turnos este mes se dará preferencia a las placas 5 y 6. Además, extenderán turnos extraordinarios para los vehículos que no pasaron la revisión la primera vez.

La institución recomienda a la ciudadanía realizar la solicitud de turno los primeros días del mes.