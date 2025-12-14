Actualizada: 14 dic 2025 - 15:21
Misa del domingo 14 de diciembre del 2025
Misa del domingo con el padre Allan Mendoza desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.
