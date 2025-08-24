Actualizada: 24 ago 2025 - 07:50
Compartir
Misa del domingo 24 de agosto del 2025
Misa del domingo con el padre Allan Mendoza desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 24 ago 2025 - 07:50
Compartir
Misa del domingo con el padre Allan Mendoza desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito