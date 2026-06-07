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Misa del domingo

Actualizado: 07 jun 2026 - 08:13

Misa del domingo 7 de junio del 2026

Misa del domingo 7 de junio del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito

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