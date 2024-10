Mundial femenino Sub 17: Ecuador cae ante España y queda eliminada. El equipo tricolor perdió 5-0 ante el elenco europeo, que tuvo en su estrella, Pau Comendador, en un dia iluminado. La delantera convirtió tres de los cinco goles de la victoria, a los 35′, 39′ y al primer minuto del segundo tiempo. El cuarto tanto fue de Celia Segura, en el cuarto minuto de adición y el quinto fue de Segura, en el séptimo adicional.

Ecuador resistió los primeros 34 minutos, con un esquema ultra conservador. Únicamente Doménica Arboleda quedaba suelta para intentar buscar hacer peligro en el arco defendido por la española Laia López. El resto del equipo, las 10 jugadoras, intentaban cerrar espacios para impedir los goles.

La estructura defensiva de las tricolores duró hasta la llegada del primer gol. Comendador apareció a las espaldas de Noemí Camacho, para definir con precisión en el arco de María Rodríguez. Inmediatamente después, Comendador se movió por el centro para definir el 2-0, dos minutos después.

En el inicio del segundo tiempo, Comendador puso el 3-0 apenas inició el segundo tiempo. Desairó a Caballero y avanzó por el costado y, tras beneficiarse de un rebote marcó su tercer tanto personal de la jornada, el cuarto en el Mundial. Después llegaron los tanto de Segura.

Pau Pau! 💥



Two goals in four minutes for the @SEFutbolFem forward! 👏#U17WWC pic.twitter.com/UINsUW0JFb