Los Ángeles Azules y Belinda presentan segundo sencillo del álbum oficial del Mundial 2026

Belinda y Los Ángeles Azules presentan canción para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se estrenó este viernes 17 de abril del 2026. "Por ella", combina la voz de la artista de pop Belinda, el sonido inconfundible de la banda mexicana Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganador de varios premios Grammy.

La canción ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming autorizadas por FIFA.

"Por Ella" impulsa la evolución de la propuesta musical del torneo, que busca reflejar la diversidad, la escala y la energía del Mundial que esta edición contará con la participación de 48 selecciones.

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial", aseguró Belinda. "Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión”, añadió.

Y con el nuevo sencillo se da continuidad a un proyecto musical innovador que se presentará progresivamente conforme avance el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia.

"En las próximas semanas se podrán disfrutar de nuevos sencillos que reflejarán una extraordinaria diversidad de géneros, culturas y artistas, de modo que cada aficionado pueda identificarse con al menos una de las propuestas", anunció la FIFA.

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“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentaron Los Ángeles Azules.

La primera canción que se lanzó fue "Lighter", interpretado por artistas representativos de los países sede del torneo: Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), ganador del Grammy 2026 a productor del año (música no clásica).