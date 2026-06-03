Tres siniestros complican la movilidad en la av. Oswaldo Guayasamín y generan cierres

La circulación por el túnel Guayasamín está parcialmente suspendida por una emergencia vial

La circulación vehicular en el corredor de la avenida Oswaldo Guayasamín se vio afectada este miércoles 3 de junio de 2026 debido a tres siniestros de tránsito registrados en diferentes puntos de esta vía que conecta Quito con los valles.

Uno de los accidentes ocurrió en la intersección de la avenida Oswaldo Guayasamín y la calle 2 de Agosto, en el sector de Tumbaco.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro obligó al cierre total de la vía sobre la calle 2 de Agosto, mientras se atiende la emergencia.

Un segundo incidente se registró en la avenida Oswaldo Guayasamín y el Escalón de Tumbaco, donde las autoridades dispusieron el cierre del carril izquierdo en dirección al redondel del Auqui.

A estos hechos se sumó un tercer choque dentro del túnel Guayasamín, en sentido Quito-Cumbayá. Esto provocó la restricción de uno de los carriles de circulación mientras se retira el vehículo.

Los tres siniestros ocasionaron una fuerte congestión vehicular en la zona. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar rutas alternas.