Tres siniestros complican la movilidad en la av. Oswaldo Guayasamín y generan cierres
La AMT informó sobre tres siniestros de tránsito en distintos puntos de la av. Oswaldo Guayasamín, provocando cierres parciales y totales.
La circulación por el túnel Guayasamín está parcialmente suspendida por una emergencia vial
Tomado de redes sociales
Compartir
Actualizado:
03 jun 2026 - 14:22
La circulación vehicular en el corredor de la avenida Oswaldo Guayasamín se vio afectada este miércoles 3 de junio de 2026 debido a tres siniestros de tránsito registrados en diferentes puntos de esta vía que conecta Quito con los valles.
Uno de los accidentes ocurrió en la intersección de la avenida Oswaldo Guayasamín y la calle 2 de Agosto, en el sector de Tumbaco.
Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro obligó al cierre total de la vía sobre la calle 2 de Agosto, mientras se atiende la emergencia.
Un segundo incidente se registró en la avenida Oswaldo Guayasamín y el Escalón de Tumbaco, donde las autoridades dispusieron el cierre del carril izquierdo en dirección al redondel del Auqui.
A estos hechos se sumó un tercer choque dentro del túnel Guayasamín, en sentido Quito-Cumbayá. Esto provocó la restricción de uno de los carriles de circulación mientras se retira el vehículo.
Los tres siniestros ocasionaron una fuerte congestión vehicular en la zona. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar rutas alternas.
Compartir