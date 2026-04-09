Argentina jugará sus últimos amistosos antes del Mundial contra Honduras e Islandia

Argentina dominó el trámite en los 45 minutos frente a un contrincante con escasas ideas en el último tercio de la cancha

La selección argentina de fútbol disputará un amistoso ante Honduras y otro ante Islandia en los días previos al comienzo del Mundial 2026, según anunció este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Estos encuentros tendrán lugar en Estados Unidos y permitirán al entrenador, Lionel Scaloni, ultimar detalles de cara a la competición que comenzará el 11 de junio.

El primero de los dos duelos será el sábado 6 de junio ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo será tres días después, el martes 9 de junio, ante Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

Argentina disputó a finales de marzo dos amistosos en Buenos Aires (2-1 ante Mauritania y 5-0 sobre Zambia) en lo que representó la despedida de su público previo a la cita mundialista.

La 'Albiceleste' se establecerá en la ciudad estadounidense de Kansas City en la antesala y la fase de grupos del Mundial, en el que irá en busca del bicampeonato tras coronarse en Catar 2022.

Su debut será el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium, situado precisamente en Kansas City y hogar del equipo de la ciudad. Días después, el 22 de junio, los dirigidos por Scaloni afrontarán el partido de la segunda jornada del Grupo J ante Austria en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

Cinco días más tarde cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania, también en el AT&T Stadium de Dallas.