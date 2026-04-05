El futbolista argentino Ángel Di María, campeón del Mundo, obtuvo su título de entrenador

El futbolista argentino Ángel Di María, campeón del Mundo en 2022, se graduó como director técnico. ‘Fideo’, como le dicen al jugador, a sus 38 años culminó sus estudios y cuenta con la habilitación para ejercer en cuanto termine su carrera como jugador y elija ponerse el buzo de entrenador.

Di María completó el curso en la Escuela Nº 193, la cual está homologada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino y también por la CONMEBOL desde 1998.

“Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador“, posteo del establecimiento.

En una entrevista con ESPN, en 2025, Di María fue claro. “Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas”, dij en referencia a su objetivo planificado.

Di María graduado como entrenador Tomado de redes sociales

Fideo se refirió a la posibilidad de desarrollarse como entrenador. Contó que su idea es hacer dupla técnica con Leandro Paredes. Ambos compartieron más de 130 partidos juntos entre la Selección Argentina, París Saint-Germain y Juventus. “Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho”, concluyó.

La formación de Di María tuvo lugar en la Escuela Nº 193. La escuela hizo público su reconocimiento. “Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, publicó la institución en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen del futbolista vistiendo la camiseta nacional.

Ángel Di María espera el inicio de la Libertadores con Rosario Central. Por ahora onoce a los tres rivales que tendrá en la Copa Libertadores. La Academia rosarina integra el grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela. El cuadro argentino debutará en el certamen internacional el jueves 9 de abril a las 19:00 en el Gigante de Arroyito contra el equipo ecuatoriano.