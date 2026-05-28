Teleamazonas transmitirá el Mundial 2026 con un despliegue técnico sin precedentes

El estadio de Houston, Texas, Estados Unidos será uno de los escenarios sede del Mundial.

Ecuador ya vive el Mundial y Teleamazonas también ya empezó su calentamiento. Así como la delegación de la Selección puso en marcha su plan, en el canal de la familia ecuatoriana también hay acciones en marcha para llevar las emociones del Mundial más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Teleamazonas ha estructurado un despliegue tecnológico sin precedentes en la televisión ecuatoriana, enfocado en una ambiciosa estrategia multiplataforma. Para esto se está armando los estudios del canal en Nueva Jersey. ¡Nuestra segunda casa está lista!

Como canal oficial del torneo más grande de la historia en señal abierta en Ecuador, la matriz técnica potenciará su infraestructura digital integrando herramientas de Inteligencia Artificial en su portal web y en la señal de aire para ofrecer análisis tácticos automatizados, estadísticas avanzadas en tiempo real y opciones de visualización multiángulo.

Asimismo, el canal adaptará la producción de sus estudios principales y contará con un gran despliegue de streaming en vivo por redes sociales para vivir un minuto a minuto de la mayor fiesta organizada por la FIFA.

En el ecosistema móvil, el hito más destacado es la alianza estratégica con la operadora Claro, que permitirá a los usuarios visualizar los partidos transmitidos por el canal directamente en sus dispositivos móviles sin consumir los datos de sus planes.

Esta infraestructura de distribución masiva se complementa con un robusto plan de contenidos aprovechando los acuerdos globales con la FIFA para emitir de forma inmediata resúmenes oficiales ampliados, formatos cortos (Shorts) con el detrás de cámaras de las sedes y desgloses interactivos del rendimiento de los futbolistas de La Tri.

Finalmente, la transmisión tradicional en alta definición por señal abierta cubrirá un total de 40 partidos en directo, incluyendo el debut de la Selección de Ecuador ante Costa de Marfil el 14 de junio y los duelos del Grupo A frente a Curazao y Alemania, junto con 40 encuentros adicionales en horario diferido.

El despliegue técnico del canal se ha optimizado para cumplir con los estándares de fluidez y resolución exigidos por las pantallas modernas de los hogares ecuatorianos, garantizando una cobertura limpia, inmersiva y con el sello característico de la casa donde late la pasión por el fútbol.