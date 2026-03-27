Beccacece: 'Hay detalles que todavía debemos trabajar para volver a lucir sólidos'

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante el partido entre Marruecos y la Tricolor en el estadio Metropolitano, en Madrid.

Tras el empate 1-1 que firmaron entre Ecuador y Marruecos en el duelo disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid (España), el seleccionador de la Tricolor, Sebastián Beccacece, destacó el rendimiento colectivo de sus dirigidos pero reconoció que hay “detalles” que no permitieron cerrar una gran noche.

“Siempre habrá cosas para mejorar, cada día se va progresando. No podemos ignorar el gran rendimiento colectivo que se tiene. Hay detalles nos amargaron una gran noche. Estoy orgulloso como estos chicos representan al Ecuador”, señaló el entrenador argentino que lleva 604 días al frente de la Tri, cosechando seis victorias, 10 empates y una sola derrota.

Beccacece destacó el juego por las bandas y la solidez de su defensa. Anticipó que van a analizar la gravedad de las lesiones de Piero Hincapié y de Nilson Angulo, este último, desafectado horas antes del duelo frente a los semifinalistas de Catar 2022 y el último campeón de la Copa Africana de Naciones 2026.

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El seleccionador de Ecuador realizó seis variantes en el duelo ante los ‘Leones del Atlas’. Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Kevin Rodríguez, Kendry Páez, Jordy Alcívar y Jeremy Arévalo ingresaron para ocupar los lugares de Hincapié, Alan Minda, Enner Valencia, John Yeboah, Pedro Vite y Gonzalo Plata, respectivamente.

“Siempre voy a poner a los que mejor estén, a los que se ganen en el día a día su lugar en el equipo”, puntualizó el entrenador de la Tri, quien se mostró contento ya que -según él- se vivió un clima mundialista en Madrid por la manera cómo se celebró el partido. “Nos queda esa sensación de que pudimos llevarnos la victoria para alegría de los que vinieron”, agregó.

En otras reacciones tras el empate en Madrid

John Yeboah: "Estoy contento por el momento que venimos atravesando de cara al Mundial. Con (Gonzalo) Plata tengo una buena conexión, igual con (Enner) Valencia".

Jordy Alcívar: "Este es un excelente grupo, solo le dejamos en las manos de Dios para que se escoja a los mejores para ir al Mundial".

Gonzalo Plata: "Estamos tocados porque queríamos ganar el partido. Hasta el minuto 60 pudimos aguantar. Debemos corregir para alcanzar las victorias. Estoy muy contento en la Selección para dejar de lado lo que se dice de mi entorno en mi equipo".

Moisés Caicedo: "Sin tantos días de trabajo competimos y estamos para corregir lo que fallamos. Hicimos un gran partido, dominamos, pero hay que estar más concentrados para que el resto venga. Estoy contento y emocionado por el equipo que estamos construyendo. Quiero felicitar a todos por su gran trabajo. Este es el camino".

Hernán Galíndez: "Hicimos un gran papel. Este fue el mejor amistoso que hicimos, jugamos de igual a igual ante un rival muy importante. Ellos solo tuvieron el penal y el córner, nosotros tuvimos varias opciones más. Cerca del final me acalambré nada más porque las medias estaban apretadas".