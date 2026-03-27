Los capitanes de la Selección de Ecuador en la era de Beccacece antes del Mundial

El delantero de Marruecos, Soufiane Rahimi (izq.), controla el balón ante la mirada del defensor Willian Pacho, durante el partido amistoso de Marruecos y Ecuador.

Willian Pacho, zaguero central del Paris Saint Germain, lució la banda de capitán en el empate de Ecuador 1-1 ante Marruecos, en el partido amistoso que se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid (España), a 79 días del debut tricolor en la Copa del Mundo ante Costa de Marfil en Filadelfia.

El zaguero esmeraldeño, de 24 años, sumó este 27 de marzo de 2026 su partido 33 con la Selección. Basó su juego por el costado izquierdo del bloque defensivo tricolor, en una zona donde conectó con Piero Hincapié, Pedro Vite y Alan Minda.

La primera vez que Pacho fue capitán de la Tricolor fue el 19 de noviembre de 2024, en el triunfo histórico ante Colombia en Barranquilla que puso fin a 59 años de resultados adversos frente a los cafeteros como visitantes.

Iván Hurtado y su récord mundialista

En los últimos años, la banda de capitán en la Selección de Ecuador ha sido rotativa. Enner Valencia destaca como el líder principal desde el Mundial 2022.

Bajo la dirección técnica del estratega argentino Sebastián Beccacece, la capitanía ha sido compartida entre Enner Valencia, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán y Willian Pacho.

En 13 partidos que suma la Selección de Ecuador en las cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA que ha disputado, solo cinco futbolistas asumieron la responsabilidad de portar la banda de capitán:

Álex Aguinaga: 1 partido

Iván Hurtado: 5 partidos

Marlon Ayoví: 1 partido

Antonio Valencia: 3 partidos

Enner Valencia: 3 partidos

Iván ‘Bam Bam’ Hurtado ostenta un récord, al portar la banda en cinco juegos durante los Mundiales de 2002 y 2006.