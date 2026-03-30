Cuando Bosnia noqueó a Italia en 1996: el fin de Arrigo Sacchi como seleccionador

La primera vez que Italia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron fue en 1996, en un duelo amistoso (2-1) marcado por la guerra balcánica y que supuso el último duelo de Arrigo Sacchi como seleccionador 'azzurro'. Exactamente 30 años después vuelven a encontrarse, pero con el Mundial 2026 en juego.

Italia y Bosnia llevan el mismo tiempo sin jugar el Mundial: 12 años. La diferencia entre ambos casos es que en Italia, con cuatro Copa del Mundo a su espalda, se espera que el mínimo sea acudir a la cita. Por eso es un fracaso gigante estar jugando la repesca por tercera edición consecutiva.

Para los bosnios, que solo han disputado un Mundial, es una oportunidad de oro que, en casa, en el estadio Bilino Polje de Zenica, persigue con toda esperanza.

Tras dos ausencias muy sonadas en el planeta fútbol, catastróficas en Italia, la 'Azzurra' roza su regreso a la gran cita. Es la favorita pese a jugar fuera y su mal fútbol reciente. De los seis partidos que ha jugado ante Bosnia, ha ganado cuatro, empatado uno y perdido uno.

Fútbol tras la guerra

Esa única derrota fue en 1996. El 6 de noviembre, Italia se convirtió en la primera selección en jugar en el reformado Estadio Kosevo. Hasta los Acuerdos de Dayton en 1995, Bosnia estuvo en guerra.

"Queremos brindarles tranquilidad a estas personas. Jugar en Sarajevo después de cuatro años significa que estamos volviendo a la normalidad", dijo Sacchi en la previa. El partido fue mucho más que algo futbolístico.

El duelo, amistoso, tuvo que jugarse a medio día porque el estadio no tenía luz instalada. Llegó la Italia subcampeona del mundo, derrotada en penaltis ante Brasil en Estados Unidos 1994.

Pese a no contar con la gran mayoría de futbolistas de Inter de Milán y Juventus Turín, comprometidos con partidos de Copa Italia, la selección transalpina era la gran favorita. No por su juego reciente, eliminada en fase de grupos de la Eurocopa 96 y con dificultades en la clasificación al Mundial 98, sino por su calidad respecto al rival.

Bosnia acogió a Italia con honores, agradecida por la oportunidad de jugar ante una selección histórica su primer partido como nación reconocido por la FIFA. Y acabó celebrando una victoria para la historia (2-1), con 40.000 aficionados en el estadio.

Apenas unas semanas después, Sacchi dimitió como seleccionador italiano para firmar de nuevo por el Milan. Cinco años como líder de Italia, como uno de los grandes representantes de la excelencia italiana en los banquillos, acabaron en Bosnia.

Ahora, 30 años después de aquel histórico partido, y tras varios enfrentamientos de por medio, Italia y Bosnia vuelven a enfrentarse. De nuevo en Bosnia. De nuevo Italia como favorita. Y con la gran recompensa de un Mundial en el horizonte. EFE