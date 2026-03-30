FIFA pagaría una millonaria indemnización al Arsenal si se agrava la lesión de Hincapié

La lesión Piero Hincapié genera atención no solo en el entorno de la Selección tras presentar molestias físicas luego del amistoso entre Ecuador y Marruecos. El zaguero fue evaluado médicamente y aunque los primeros reportes apuntan a una dolencia leve, su evolución sería determinante en los próximos días para conocer el alcance real de la lesión, motivo por el cual Sebastián Beccacece decidió desafectarlo de la concentración tricolor el domingo 29 de marzo de 2026.

Según información difundida por el portal inglés Topskills Sports UK, en caso de que la lesión del esmeraldeño de 24 años sea más grave de lo previsto, podría activarse el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, mecanismo que compensa a los equipos cuando sus jugadores se lesionan en compromisos internacionales comprobatorios, tal como establece el documento oficial TECHNICAL BULLETIN – FIFA Club Protection Programme (June 2023).

Este sistema contempla una compensación diaria cercana a las 17 500 libras esterlinas (USD 23 075), con un tope máximo de hasta 7,5 millones de euros por lesión (USD 9,9 millones), aunque solo se activará si el futbolista permanece fuera de las canchas por más de 28 días. Es decir, el tiempo de recuperación de Hincapié es clave para determinar si Arsenal recibe algún tipo de remuneración económica.

En el caso del futbolista ecuatoriano, su salario ronda las 65 000 libras semanales (USD 85 714), por lo que una baja corta no generaría compensación. Si regresara antes de los 29 días, el pago sería nulo. Una ausencia de aproximadamente seis semanas representaría cerca de 297 000 libras (USD 391 686), mientras que en un escenario más prolongado —como tres meses— la cifra oscilaría entre 650 000 y 700 000 libras (USD 923 554), muy por debajo del límite máximo.

Con este panorama y considerando que la lesión no sería de gravedad, según los primeros reportes médicos, la tentativa indemnización millonaria luce poco probable. Sin embargo, el caso pone en evidencia cómo funciona este mecanismo de la FIFA y cómo la salud de un jugador puede tener también implicaciones económicas para su club.