Así es el Philips Stadion de Eindhoven, donde Ecuador enfrentará a Países Bajos

La preparación de Ecuador rumbo al Mundial 2026, continúa este martes 31 de marzo del 2026 con el partido ante Países Bajos que se jugará a las 13:45 (horario ecuatoriano). El escenario de este duelo amistoso será el Philips Stadion de Eindhoven.

La casa del PSV Eindhoven es un estadio que combina historia y modernidad, marcado por la huella ecuatoriana de Édison “Kinito” Méndez, quien en este mismo escenario marcó un gol en la UEFA Champions League, el 21 de febrero de 2007, en el partido de ida de los octavos de final del PSV contra el Arsenal.

El Philips Stadion fue inaugurado en 1910 con el nombre de Philips Sportpark, el cual fue destruido en un bombardeo aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente cuenta con una capacidad de 35.000 espectadores. Todos sus asientos están completamente resguardados de la lluvia y cuentan con un sistema de calefacción para combatir las bajas temperaturas en invierno.

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Sin embargo, la característica principal de este escenario deportivo es su sistema de iluminación, considera como una de las mejores en el mundo, entendible por la actividad principal que realiza su sponsor.

El estadio es reconocido también por los diversos espacios que ofrece a los aficionados. El Family corner al que se puede acceder con menores de 16 años para garantizar su seguridad. También existe una zona de animación para quienes alientan de pie a su equipo los 90 minutos. Y un espacio con restaurantes que se alquilan a las empresas para temas de negocios.