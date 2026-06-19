Brasileños le ponen sonido al Mundial: de Anitta al baile funk

Faltaban apenas minutos para que empezara a jugar Brasil y miles de hinchas se meneaban y cantaban en un festival en Sao Paulo al ritmo de la estrella pop Anitta, que animaba la previa vestida con los mismos colores que los jugadores de la Seleçao en la cancha en Filadelfia.

El pentacampeón llegó a Norteamérica de capa caída, con apenas una clasificación a semifinales en las últimas cinco copas, pero los brasileños viven el Mundial a pura música y baile, con grandes fiestas populares en cada juego.

"No puedo elegir entre la música y el fútbol, tenemos las dos cosas muy enraizadas y nos unen a todos con un sentido de comunidad", dice a la AFP Camilla Silva, una productora digital de 33 años.

Admite, sin embargo, que esta viernes le importa más el show de Anitta que Brasil-Haití por el Grupo C.

En el Ibirapuera, un enorme parque en una zona acomodada paulista, la danza funk de la artista y sus bailarines vestidos de futbolistas capturaba toda la atención de los hinchas, a poco de que empazar el partido.

"Buena suerte para Brasil, ¡que seamos muy felices esta noche!", lanzó Anitta al despedirse, antes de que Brasil ganara por 3-0.

Famosos en el mundo por su melomanía y su "jogo bonito" en el fútbol, los brasileños idolatran a sus grandes músicos tanto como a sus grandes jugadores, de Caetano Veloso a Elis Regina y de Pelé a Ronaldo.

Samba, pagode, funk, sertanejo, forró, brega: en favelas o en barrios pudientes, la música sube de volumen cuando juega la Canarinha.

Los hinchas celebran la victoria de Brasil. IMAGN IMAGES via Reuters

"Una mezcla muy loca"

A pocos kilómetros del Ibirapuera, los vecinos de Heliópolis, una de las mayores favelas paulistas, también esperaban por el partido contra Brasil en medio de un baile funk.

"Muchos jóvenes de la comunidad que querían ser futbolistas y no pudieron, ahora lo intentan con la música y las dos cosas se abrazan en la favela: ¡es una mezcla brasileña muy loca!", dice el musicalizador de la fiesta, DJ Mano, de 34 años y vestido con la camiseta brasileña y cadenas doradas.

Banderines "verde-amarelos" y pintadas de la Canarinha adornan las calles de esta barriada pobre, donde los hinchas se agolparon frente a las pantallas mientras en el escenario sonaba la batida rápida y electrizante del funk.

Entre los barcitos callejeros, nadie parecía ansioso por el duelo.

Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti habían debutado el 13 de junio con un decepcionante 1-1 contra Marruecos, que este martes derrotó por 1-0 a Escocia.

"La música y el fútbol tienen la misma esencia transformadora para los jóvenes de las periferias de Brasil, para sacarlos del crimen y las drogas", dice Marcivan Barreto, presidente de la Central Única de las Favelas de Sao Paulo.

"Por eso siempre vemos a 'cracks' (brasileños) del fútbol mundial cantando un pagode o tocando una batucada".