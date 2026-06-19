EN VIVO I Brasil vs. Haití: el pentacampeón sin Neymar en el segundo juego del Mundial

La selección de Brasil llega a este compromiso con la obligación de disipar las dudas que dejó su amargo debut mundialista, donde rescató un trabajado empate 1-1 frente a un aguerrido cuadro de Marruecos. El esquema táctico implementado por Carlo Ancelotti busca recuperar el brillo ofensivo y la verticalidad que históricamente caracterizan al fútbol de la Verdeamarela.

Ante la baja de Neymar, quien sigue bajo un riguroso plan de recuperación física, los focos están puestos sobre Vinícius Júnior y Raphinha, los llamados a romper las líneas defensivas rivales y liderar el frente de ataque brasileño.

Por su parte, el combinado de Haití asume este choque sabiendo que la historia y el panorama están en su contra, pero con la motivación intacta de competir en la máxima vitrina del fútbol tras 52 años de ausencia. Los dirigidos por Sébastien Migné dejaron buenas sensaciones a nivel táctico a pesar de su reciente caída 1-0 ante Escocia, mostrando un bloque compacto y solidario.

El cuerpo técnico haitiano ha plantado un riguroso planteamiento defensivo con cinco hombres en el fondo para este duelo, apostando por el desgaste del rival y alguna transición rápida comandada por su referente de área, Frantzdy Pierrot.

El escenario para este choque del Grupo C es el imponente Philadelphia Stadium, un recinto que promete albergar un ambiente electrizante debido a la masiva presencia de aficionados de ambas nacionalidades en el territorio estadounidense.

La urgencia matemática condiciona a las dos escuadras: a Brasil solo le sirve una victoria contundente para no comprometer su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Haití sueña con arañar un resultado histórico que mantenga vivas sus esperanzas matemáticas en la competencia antes de cerrar el grupo.

Las alineaciones oficiales terminaron por confirmar las intenciones de los estrategas. El cuadro sudamericano retocó sus bandas con el ingreso de Danilo y Douglas Santos para darle mayor salida al mediocampo de Casemiro y Bruno Guimarães, dejando tres atacantes fijos en zona de peligro.

Mientras tanto, el bloque caribeño blindó su área manteniendo a Ricardo Adé y Johny Placide como los líderes de la resistencia, listos para contener los constantes embates de una pentacampeona del mundo herida que no tiene margen de error.