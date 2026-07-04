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EN VIVO | Canadá vs. Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por un pase a cuartos de final del Mundial 2026. 

Zakaria El Ouahdi de Marruecos durante el calentamiento previo al partido

Reuters

Autor

Telemazonas.com

Actualizado:

04 jul 2026 - 12:15

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Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en Houston. 

La selección norteamericana, impulsada por su condición de anfitriona, llega tras una clasificación histórica conseguida con un agónico triunfo sobre Sudáfrica, mientras que el conjunto marroquí volvió a demostrar su fortaleza competitiva al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales.

Solo una selección continuará con el sueño mundialista. 

Minuto a minuto 

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    12:00

    Empieza el partido 

    Canadá y Marruecos ya juegan en Houston 

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