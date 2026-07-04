EN VIVO | Canadá vs. Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026

Zakaria El Ouahdi de Marruecos durante el calentamiento previo al partido

Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en Houston.

La selección norteamericana, impulsada por su condición de anfitriona, llega tras una clasificación histórica conseguida con un agónico triunfo sobre Sudáfrica, mientras que el conjunto marroquí volvió a demostrar su fortaleza competitiva al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales.

Solo una selección continuará con el sueño mundialista.

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