EN VIVO | Canadá vs. Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026
Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por un pase a cuartos de final del Mundial 2026.
Zakaria El Ouahdi de Marruecos durante el calentamiento previo al partido
Reuters
Compartir
Actualizado:
04 jul 2026 - 12:15
Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en Houston.
La selección norteamericana, impulsada por su condición de anfitriona, llega tras una clasificación histórica conseguida con un agónico triunfo sobre Sudáfrica, mientras que el conjunto marroquí volvió a demostrar su fortaleza competitiva al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales.
Solo una selección continuará con el sueño mundialista.
Minuto a minuto
Minuto 0
12:00
Empieza el partido
Canadá y Marruecos ya juegan en Houston
Compartir