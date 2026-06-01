'Memo' Ochoa encabeza nomina mundialista de México y va por el récord de seis Copas

Guillermo Ochoa hará historia al convertirse en el primer portero con presencia en seis Copas del Mundo, luego de ser incluido por el director técnico Javier Aguirre en la lista definitiva de 26 futbolistas de la selección mexicana para el Mundial Norteamérica 2026.

"Esta noche es especial. Estamos a 11 días de empezar el tercer Mundial en nuestro país", dijo "El Vasco" Aguirre en un video difundido el domingo por la Federación Mexicana de Fútbol.

"Hemos conformado un gran equipo que va a representar a su país con valentía, con orgullo y con amor a la camiseta", añadió Aguirre.

Desde su debut internacional en 2005, el emblemático portero mexicano ha jugado 153 partidos con el Tri, de los cuales 11 han sido en Mundiales: cuatro en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y tres en Catar 2022.

Los Mundiales Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 los vivió en el banco de suplentes.

La convocatoria de Ochoa ha sido cuestionada por diversos sectores que exigen la renovación del arco nacional y oportunidades para arqueros más jóvenes.

En contraste con el experimentado guardameta de 40 años, en la nómina azteca figura Gilberto Mora, mediocampista de apenas 17 años que juega para el Tijuana de la liga mexicana.

Cuando Ochoa inició su historia mundialista hace más de 20 años, aún no nacía Gilberto Mora quien será el futbolista mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo: el día de la inauguración tendrá 17 años y 240 días de edad.

Mora fue convocado a su primer Mundial después de superar una pubalgia que lo tuvo fuera de actividad durante casi tres meses. El juvenil mexicano será mundialista con 50 partidos en primera división desde su debut el 18 de agosto de 2024.

Fidalgo y Quiñones, los naturalizados

Además de "Memo" Ochoa, guardameta del AEL Limassol de Chipre, Aguirre convocó a otros 12 legionarios europeos, entre ellos los delanteros Raúl Jiménez, del Fulham Inglés, y Santiago Giménez, del Milán italiano.

El "Vasco" Aguirre incluyó también a dos futbolistas naturalizados en la nómina mexicana con la inclusión del mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo y el delantero Julián Quiñones, procedente de Colombia.

Fidalgo juega actualmente para el Betis, pero antes fue figura decisiva en el América de México, club con el que logró un tricampeonato.

Quiñones ostenta el récord del jugador extranjero con más títulos en la liga mexicana con seis, y recientemente se consagró campeón de goleo en la liga saudí con el Al-Qadisiyah, en una contienda en la que superó a figuras como el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzemá.

Para resaltar esta convocatoria mundialista, la Federación Mexicana de Fútbol también publicó un emotivo video en el que diversas personalidades del deporte nacional, del espectáculo mexicano y aficionados arengan a los 26 jugadores citados.

Convocatoria de México:

Porteros:

Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas:

Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Génova, Italia), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).

Mediocampistas:

Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht, Bélgica), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia).

Delanteros:

Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita), Santiago Giménez (AC Milán, Italia), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Guadalajara), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra).

México inaugurará el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica en la Ciudad de México, en un partido por el Grupo A en el que también participan Corea del Sur y República Checa.