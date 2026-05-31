¡OFICIAL! Ecuador revela los 26 convocados que defenderán a La Tri en el Mundial 2026

¡Los 26 de Ecuador! La noche de este domingo 31 de mayo La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) reveló la nómina oficial de La Tri para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria se hizo pública con un emotivo video. "Nosotros vamos en serio. Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos. Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador", escribió La Tri en X.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece mantuvo la base del equipo que consiguió la clasificación y apostó por una nómina que combina experiencia y juventud.

La convocatoria está encabezada por el Moisés Caicedo, volante del Chelsea FC y referente absoluto de la Tricolor; por Willian Pacho, reciente campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Paris Saint-Germain; y por Piero Hincapié, defensor del Arsenal y subcampeón europeo.

El ataque estará comandado por Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la Tricolor que va a su tercera Copa del Mundo.

La Tricolor debutará en el Mundial el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia, dentro del Grupo E, que lo completarán Alemania y Curazao.

Los 26 convocados de Ecuador