Mundial 2026: los grandes ausentes de Ecuador en la lista oficial de los 26 seleccionados

Jeremy Sarmiento, del Brighton, durante el partido de la Copa América ante Venezuela. Foto: @LaTri

El armado de la lista definitiva de la Selección de Ecuador para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 bajo el mando de Sebastián Beccacece ha dejado nombres muy pesados y sorpresas importantes fuera de la nómina final de 26 jugadores mundialistas.

Entre los ausentes más destacados de La Tri, divididos entre las bajas por decisiones técnicas/conflictos y los juveniles de la última prelista de 34 que no pasaron el corte final hay varios talentos que se quedaron con las maletas listas.

Las ausencias más sentidas en la Tri

Son jugadores consagrados o extremos que venían ganando terreno, pero que por razones tácticas, de rendimiento o disciplinarias, quedaron fuera del radar definitivo:

Jeremy Sarmiento: Sin duda la baja más comentada. Tras un aparente quiebre en la relación con Beccacece durante las Eliminatorias, el extremo del Middlesbrough quedó completamente marginado del proceso mundialista.

Keny Arroyo: Fue perdiendo terreno de manera progresiva en la consideración del cuerpo técnico ante el desequilibrio y presente de extremos como Nilson Angulo, John Yeboah y Alan Minda.

Djorkaeff Reasco: Uno de los delanteros seguidos de cerca en los ciclos previos de la LigaPro que no logró superar en la pulseada a opciones como Jeremy Arévalo o Jordy Caicedo.

Elías Legendre: El joven atacante se quedó fuera del corte de delanteros de proyección; en su lugar, el cuerpo técnico optó por priorizar otros nombres en ofensiva.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante la rueda de prensa previa al partido que les enfrentará a la selección de Marruecos mañana en Leganés, Madrid. EFE

Los juveniles y sparring que saldrán de la lista

De la lista extendida de 34 futbolistas que Beccacece llamó para los últimos encuentros preparatorios (como el amistoso frente a Arabia Saudita), se sabía que un grupo importante iba principalmente en rol de apoyo o sparring.

Los jóvenes que quedaron fuera del filtro definitivo de 26 son:

Cristhian Loor (Arquero, Botafogo)

Fricio Caicedo (Defensa, Liga de Quito)

Luis Fragozo (Defensa, Emelec)

Deinner Ordóñez (Mediocampista, IDV / Transferido al Chelsea)

Darwin Guagua (Mediocampista, Independiente del Valle)

Malcom Dacosta (Mediocampista)

Ederson Castillo (Mediocampista)

Bruno Caicedo (Extremo, Vancouver Whitecaps)

Con la base de 20 futbolistas fijos que manejaba el DT, la pelea real en las semanas previas se centró en esos últimos 6 cupos disponibles, lo que terminó de sentenciar la suerte de jugadores históricos en este proceso como Sarmiento o experimentados como Ortiz.

Las bajas confirmadas por Lesión

Leonardo Campana (New England Revolution): Sin duda, la baja médica más dolorosa en el ataque. El delantero guayaquileño venía atravesando un gran momento en su club, pero a mediados de mayo confirmó en sus redes sociales que una nueva lesión física lo marginaba por completo de la convocatoria. Es un golpe durísimo para el jugador, quien ya se había perdido el Mundial de Qatar 2022 por razones similares.

Patrik Mercado (Independiente del Valle): El joven mediocampista era una de las variantes de proyección más valoradas por Beccacece en el proceso de Eliminatorias y amistosos. Lamentablemente, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, una lesión de larga recuperación (entre 7 y 9 meses) que destruyó cualquier posibilidad de meterse en la lista final.