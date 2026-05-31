Los 8 jóvenes que Sebastián Beccacece observa en Ecuador antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador en el aamistoso antes del Mundial

La reciente convocatoria de Sebastián Beccacece para los últimos amistosos de la Selección de Ecuador ante Arabia Saudita y Guatemala generó mucha conversación debido a la inclusión de ocho futbolistas jóvenes que venían trabajando en microciclos o como sparrings.

Aunque formaron parte de la lista ampliada de 34 convocados para la preparación en Estados Unidos, el director técnico dejó claro que la base mundialista ya está estructurada (con cerca de 20 jugadores fijos) y que estos juveniles serán los primeros descartes de cara a la nómina definitiva de 26 para el Mundial 2026.

Los ocho jóvenes señalados como los cortes de la lista definitiva son:

Cristhian Loor (Arquero)

(Arquero) Darwin Guagua (Defensa)

(Defensa) Luis Fragozo (Defensa)

(Defensa) Bruno Caicedo (Mediocampista)

(Mediocampista) Deinner Ordóñez (Mediocampista)

(Mediocampista) Ederson Castillo (Mediocampista)

Fricio Caicedo (Mediocampista)

(Mediocampista) Malcolm Dacosta (Mediocampista)

Beccacece explicó que sumarlos a la concentración responde a una visión de proyecto integral y recambio generacional para el balompié ecuatoriano. El cuerpo técnico busca que ganen experiencia, sientan el roce internacional y se adapten a la dinámica de la Selección Mayor, proyectándolos como piezas clave para el ciclo post-Mundial. Sin embargo, para la cita máxima priorizará la experiencia y el bloque consolidado que clasificó a La Tri.