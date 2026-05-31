¡La Tri llega a Columbus! Aquí concentrará para el Mundial 2026

Ecuador enfrentó a Arabia Saudita en un partido amistoso previo al Mundial 2026.

La tarde de este domingo 31 de mayo del 2026, la Selección Ecuatoriana realizó su arribo oficial al Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus, Estados Unidos.

Según confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece concentrará en complejo del Columbus Crew, considerado uno de los centros de alto rendimiento más completos de la Major League Soccer (MLS).

La Tri hace su arribo a Columbus tras ganar 2-1 a Arabia Saudita en Nueva Jersey, la noche del sábado 30.

El próximo domingo 7 de junio la Tricolor enfrentará a Guatemala, en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus. El encuentro se jugará a las 15:00 (hora de Ecuador) y será su último partido de preparación para el debut mundialista.

Aún se espera que Beccacece anuncie la lista oficial con los 26 covocados para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Tri integra el Grupo E con Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Su debut mundialista está previsto para el domingo 14 de junio.