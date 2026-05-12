Suecia oficializa su lista de 26 convocados para el Mundial 2026: conoce a los elegidos

Suecia oficializó su lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. Tras ausentarse en 2022, el conjunto nórdico regresa a la cita máxima con una mezcla de figuras consolidadas y renovación generacional.

El técnico Jon Dahl Tomasson presentó una nómina equilibrada. Su propuesta se enfoca en el fútbol dinámico y colectivo que marcó el resurgir del equipo durante las eliminatorias de la UEFA.

La convocatoria destaca por su gran potencial ofensivo. Alexander Isak, del Newcastle, y Viktor Gyökeres, de gran presente en Portugal, lideran el ataque que busca devolver a los escandinavos al protagonismo mundial.

En la creación, Dejan Kulusevski se perfila como el eje del mediocampo. A él se suman jóvenes promesas como Anthony Elanga, quien aportará la velocidad necesaria para el esquema táctico en Norteamérica.

El plantel iniciará su concentración en Estocolmo antes de viajar a la sede mundialista. Previo al debut, disputarán dos amistosos para ajustar detalles en un grupo que exigirá su máximo nivel desde el primer minuto.