Fracturado pero con ilusión: El 'Dibu' Martínez se recupera para el debut con Argelia

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Emiliano 'Dibu' Martínez se recupera de una fractura en uno de sus dedos de la mano derecha. El portero de la selección argentina compartió fotos de su primer día de entrenamiento, donde se observa un vendaje en su mano.

"Dia 1 con mucha ilusion , triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país", escribió 'Dibu' en su cuenta de Instagram.

La lesión ocurrió en la previa de la final de la Europa League, en la que el Aston Villa se consagró campeón.

Debido a los tiempos de recuperación, Martínez se perderá los dos amistosos de Argentina frente a Honduras e Islandia, pero estaría listo para el debut mundialista ante Argelia el 16 de junio.

Gerónimo Rulli o Juan Musso son las opciones del técnico Lionel Scaloni para los partidos de preparación. Lo que significa también una oportunidad para los arqueros para sumar minutos.

Calendario de partidos amistosos de Argentina

Sábado 6 de junio: Argentina vs. Honduras | 19:00 (hora de Ecuador) en el Kyle Field, Texas.

19:00 (hora de Ecuador) en el Kyle Field, Texas. Martes 9 de junio: Argentina vs. Islandia | 20:00 (hora de Ecuador) en Alabama.

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 por lo que se enfrentará a Argelia el martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City; a Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos con Jordania el sábado 27 de junio en Texas.