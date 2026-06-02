Brasil llegó a Estados Unidos para el amistoso con Japón y preparación al Mundial 2026

La Selección de Brasil llegó a Nueva Jersey, Estados Unidos, la mañana de este martes 2 de junio para iniciar su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El avión que trasladó a toda a la delegación brasileña fue recibido con arcos de agua en el aeropuerto. Los 26 convocados por el técnico Carlo Ancelotti lucieron trajes color gris al descender de la aeronave.

Brasil enfrentará a Japón en su último partido amistoso, previo al Mundial 2026. El encuentro será el sábado 6 de junio a las 17:00 (hora de Ecuador), en el Huntington Bank Field.

Ancelotti dice que no tiene "prisa" con la recuperación de Neymar

A su llegada, este martes, el técnico italiano aseguró que no tiene prisa con la recuperación de Neymar. "Está progresando bien, está trabajando bien, no tenemos prisa", dijo Ancelotti.

El astro brasileño, de 34 años, sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el estreno de la que sería su cuarta Copa del Mundo.

"Todo el mundo sabe de la expectativa sobre Brasil, llegamos listos", dijo Ancelotti, y añadió que "esta Copa del Mundo no tiene un favorito, Brasil va a competir con todos".

En los últimos cinco Mundiales, Brasil pasó apenas una vez de los cuartos de final. Fue en 2014, cuando perdió como local 7-1 contra Alemania en la semifinal.

La Canarinha, que no gana el título mundial desde 2002, hará su debut mundialista el sábado 13 de junio contra Marruecos. Ambos integran el Grupo C, que completan Escocia y Haití.