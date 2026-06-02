¡Piero y Pacho llegaron! La Tri entrena con plantel completo en Columbus para el Mundial 2026

Con la llegada de Piero Hincapié y Willian Pacho, la Selección de Ecuador completa su lista de 26 convocados y continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los seleccionados tricolores llegaron a Columbus, Ohio, la noche del lunes 1 de junio y se unieron al plantel elegido por el entrenador argentino Sebastián Beccacece.

La tarde de este martes 2 de junio la Selección ecuatoriana realizará su primera práctica con plantel completo. La actividad estará abierta a medios de comunicación y aficionados.

Se esperan cerca de 4 000 hinchas ecuatorianos en el entrenamiento que tendrá lugar en el Estadio del Columbus Crew. En este mismo escenario La Tri jugará su último partido amistoso frente a Guatemala, el domingo 7 de junio.

El mensaje de Piero Hincapié tras unirse a la Selección de Ecuador

"Oficialmente en mi segundo Mundial. Un orgullo inmenso representar a mi país ante el mundo. Gracias a Dios, a mi familia y a cada ecuatoriano por la confianza. ¡Vamos con todo, Ecuador!", escribió el defensa del Arsenal en su cuenta de X.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará el jueves 11 de junio. Será la edición más grande con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.