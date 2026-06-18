Grupo L - Inglaterra vs Croacia - Estadio Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 17 de junio de 2026. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se retira al descanso.

Uno de los pedidos a la FIFA llegó desde un cuerpo técnico. El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel pidió a la FIFA "que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional" tras no haber podido ver a su 'equipo en el himno nacional'.

Un ejército de fotógrafos rodeó al alemán para captar su instantánea mientras sonaban los himnos nacionales antes del partido ante Croacia del miércoles (victoria 4-2 para los ingleses) en Dallas, el primero del ex Chelsea en una Copa del Mundo.

Grupo L - Inglaterra vs Croacia - Estadio Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 17 de junio de 2026. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, durante una entrevista después del partido. REUTERS

"He estado esperando este momento; hoy era un momento muy, muy especial y me encontré delante de un muro de 50 fotógrafos a medio metro de distancia", lamentó el DT al término del partido ante la Cuadriculada.

La FIFA habría tomado nota de la protesta, según la BBC y The Athletic, y tomará medidas para que esa situación no se repita. Esto durante los protocolos previo al inicio de los partidos del Mundial.