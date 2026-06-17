EN VIVO | Inglaterra vs. Croacia, el debut en el Mundial 2026
Inglaterra y Croacia el encuentro más atractivos de este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. Míralo en vivo en Teleamazonas.
Inglaterra se prepara para el debut en el Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
17 jun 2026 - 13:58
Inglaterra y Croacia protagonizan este miércoles 17 de junio uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026. Este duelo reeditará una rivalidad con historia en las Copas del Mundo, ocho años después de la semifinal de Rusia 2018 en la que los croatas se impusieron para avanzar a la final.
Mira el encuentro EN VIVO, en señal la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com
La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, llega con la ambición de pelear por el título y con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka como principales referentes.
Croacia, por su parte, confía en la experiencia de Luka Modric y Mateo Kovacic para comenzar con buen pie su participación y demostrar que sigue siendo una de las selecciones más competitivas del fútbol europeo.
Sigue el minuto a minuto
Minuto 42
15:42
Doblete de Kane
El inglés Harry Kane pone el segundo tanto en el debut del Mundial 2026. Apareció de forma sorpresiva para elevarse y de cabeza mandar el esférico a las redes.
Minuto 35
15:35
Gooool de Croacia
Croacia sorprende a Inglaterra y empata el partido. Martin Baturina es el autor del gol.
Minuto 23
15:22
Pausa de hidratación
El partido se detiene para que las Selecciones se hidraten y reciban indicaciones técnicas.
Minuto 11
15:11
Gooool de Inglaterra
Inglaterra repite el penal luego que el portero croata se adelantara. Se revisa el VAR y el juez ordena que se repita el cobro.
Minuto 9
15:08
Kane falla el penal
Harry Kane pierde la oportunidad de adelantar a Inglaterra en el marcador tras errar el penal.
Minuto 0
15:00
Empieza el partido
Ingalterra y Croacia ya se mueven en la cancha del Estadio de Dallas.
Alineaciones confirmadas:
Así formará Inglaterra en su debut mundialista:
Croacia tiene su once titular para enfrentar a Inglaterra:
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