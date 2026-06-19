¡La Tri toma Kansas! Ecuador el duelo clave ante Curazao

La Tri inició sus entrenamientos en Kansas City.

La selección de Ecuador llegó este viernes 19 de junio del 2026, a Kansas City, en Estados Unidos, donde continuará su preparación para el segundo partido de la fase de grupos frente a Curazao.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece inició de inmediato los trabajos logísticos y deportivos de cara al compromiso.

El arribo a Kansas: Concentración absoluta de La Tri

La delegación ecuatoriana arribó a Kansas City tras completar su primer desafío en el torneo, donde cedió puntos valiosos ante Costa de Marfil.

A su llegada, jugadores y cuerpo técnico se trasladaron a su lugar de concentración para enfocarse en la planificación del siguiente encuentro.

La pizarra de Beccacece: ¿ajustes para enfrentar a Curazao?

El combinado nacional tendrá jornadas de entrenamiento y reconocimiento de´l estadio antes de enfrentar a Curazao.

El cuerpo técnico aprovechará estos días para ajustar detalles tácticos y evaluar el estado físico de los futbolistas que han tenido actividad en el arranque de la competencia.

Sebastián Beccacece no ha confirmado cambios en la plantilla.

Willian Pacho en su arribo a Kansas City FEF Piero Hincapié en su arribo a Kansas City FEF Niño Moi en su arribo a Kansas City FEF Hernán Galíndez en su arribo a Kansas City FEF

Un partido clave en la fase de grupos

El encuentro ante Curazao marcará el segundo compromiso de Ecuador en el certamen y será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La Tri buscará sumar un resultado positivo que le permita mantenerse en la pelea dentro de su grupo y sumar sus primeros tres puntos.

Mientras tanto, los aficionados ecuatorianos residentes en Kansas City comenzaron a mostrar su respaldo a la selección con mensajes y muestras de apoyo en los alrededores del lugar de concentración.