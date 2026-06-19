Los fans africanos dan la espalda a Sudáfrica en el Mundial tras violencia xenofóbica

"¡Hay que darles una lección!" Tras episodios de violencia xenofóbica en Sudáfrica, el resto de países africanos van ahora contra la selección, y muchos animaron el jueves a República Checa contra los Bafana Bafana.

"Todo es política en el fútbol. Y estamos en contra de lo que defiende Sudáfrica", afirma Shahim en un bar deportivo de Nairobi. Esta keniana de 37 años apretaba los puños de alegría con cada fallo de los sudafricanos.

"Querríamos que la mayoría de sudafricanos estuviesen en contra de lo que está pasando en su país, que se opusieran a la violencia xenofóbica. Pero no pasa nada" lamenta.

Desde hace varios meses, Sudáfrica está plagada de manifestaciones que piden la salida de inmigrantes ilegales. Estas marchas no son excesivamente multitudinarias pero han ido acompañadas de una oleada de odio xenófobo en internet y han recibido un fuerte eco mediático.

"Apoyamos al resto de equipos africanos. Pero queremos mostrar a los sudafricanos que sus actos tienen consecuencias", asiente Fatma, una agricultora de 34 años, amiga de Shahim.

"Cuando tienes complejo de superioridad, sufres tú solo".

Sudáfrica anunció el domingo haber repatriado 2.745 extranjeros en una semana, luego de la promesa del presidente Cyril Ramaphosa de endurecer la lucha contra la inmigración ilegal.

Así, estas últimas semanas Ghana y Nigeria han recibido a varios centenares de sus emigrantes.

Cerca de 600 mozambiqueños también han regresado a su país de origen luego de la violencia en la ciudad de Mosselbaai (sur), que según la policía ha dejado ya dos muertos (cinco según las autoridades de Maputo) y que ha desatado saqueos e incendios voluntarios desde principios de junio.

El domingo, emigrantes de Malaui también fueron evacuados hacia su país desde un descampado en el que 7.000 inmigrantes han encontrado refugio.

Esta situación no sienta bien al resto de África. Muchos han adquirido cierta manía hacia la selección del país, los Bafana Bafana, como forma de protesta hacia esta situación.

Así, varios africanos están dispuestos a apoyar a cualquiera de los adversarios con los que se cruce Sudáfrica en el Mundial.

Los comentarios de apoyo a México, que se deshizo 2-0 de los sudafricanos durante el partido inaugural, quedaron bien representados en un montaje en el que aparecía un mapa del continente cubierto con la bandera mexicana salvo Sudáfrica.