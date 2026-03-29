Moisés Caicedo, el líder que aspira a dar pasos históricos con la Tri en el Mundial 2026

Moisés Caicedo durante el entrenamiento con la Selección de Ecuador.

Liderar a la Selección para hacer la mejor presentación histórica en una Copa del Mundo, es el objetivo principal que se ha trazado Moisés Caicedo con la Tricolor.

El centrocampista de 24 años que es originario de Santo Domingo de los Tsáchilas, es uno de los ejes principales dentro del esquema del seleccionador Sebastián Beccacece.

El jugador del Chelsea de Inglaterra tiene un valor de mercado de USD 126,4 millones, según el portal alemán Transfermarkt. Acumula 54 partidos con la Tri, ha realizado nueve asistencias, anotado tres goles y es uno de los de mejor rendimiento entre los ecuatorianos.

En el último duelo frente a Marruecos en Madrid, sus estadísticas denotan la influencia e importancia que tiene dentro del esquema táctico que estableció Beccacece.

En 90 minutos de juego, el ‘Niño Moi’ realizó 68 toques con el 90% de pases completados, 5/8 de duelos ganados, 4 intercepciones, 2 despejes, 6 recuperaciones y 3 faltas recibidas.

“Terminamos con sensaciones buenas, obviamente queríamos el resultado (ganar), pero estamos contentos por lo que estamos construyendo. No tenemos tantos días de trabajo y aún así, competimos de manera extraordinaria”, señaló luego de empatar en Madrid con los ‘Leones del Atlas’.

Caicedo también hizo énfasis en la importancia de mantener el proceso y seguir creciendo partido a partido. “Hay que seguir por este camino, seguir aprendiendo y corregir en lo que hemos fallado”, subrayó.

Finalmente, resaltó el dominio mostrado en el compromiso. “Hicimos un gran partido, dominamos el balón pero hay que estar concentrados y el resto vendrá”, concluyó, transmitiendo confianza en que los resultados llegarán si se mantiene el nivel mostrado en la cancha.

Por su parte el DT Beccacece, abriga la esperanza que ‘Moi’ pueda estar en el debut ecuatoriano en la Copa del Mundo ante Costa de Marfil en Philadelphia, el próximo 14 de junio de 2026. Caicedo fue expulsado en el último partido de la Eliminatoria ante Argentina en Guayaquil.

"La sanción a Caicedo fue una tarjeta roja injusta, por lo que la FIFA debería revisarla para saber si finalmente podemos contar con él", anticipó el entrenador.

"Sería lógico que la sanción la cumpliera en las siguientes clasificatorias" y no en el Mundial, complementó el seleccionador de Ecuador.

Inicialmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) apeló la sanción y existe mucha expectativa de que Caicedo pueda estar en el debut de la Tricolor. Sin embargo, hasta el momento, no existe una respuesta oficial de la FIFA.