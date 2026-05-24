El emotivo discurso del técnico Sebastián Beccacece en la Tri antes del Mundial 2026

Sebastián Beccacece, el entrenador de la Selección de Ecuador, vive con intensidad los días previos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El argentino ha vivido con intensidad y aislado de las críticas que tiene. Antes del viaje ha tenido semanas de mucha actividad recorriendo los lugares de origen de los seleccionados que irán al Mundial.

La intensidad, la pasión y el sentido de pertenencia son los pilares fundamentales en los discursos de Sebastián Beccacece. Su estilo no busca el conformismo; busca encender una chispa emocional y competitiva en el jugador ecuatoriano, recordándole constantemente el peso y el orgullo de vestir la camiseta de "La Tri".

Aquí tienes tres párrafos que capturan la esencia, el tono y la fuerza de su mensaje motivacional en el vestuario de la Selección de Ecuador:

1. El llamado a la identidad y el orgullo

"Miren ese escudo que tienen en el pecho. No es solo un pedazo de tela; es la ilusión de todo un país que trabaja, que sufre y que sueña a través de nosotros. Entrar a la cancha con la camiseta de La Tri significa jugar con el corazón en la mano. Hoy no salimos a ver qué pasa, salimos a imponer quiénes somos. Quiero ver un equipo valiente, rebelde, que no le tenga miedo a ningún escenario ni a ningún rival. Dejen el alma en cada pelota dividida, porque cada esfuerzo de ustedes es el orgullo de millones de ecuatorianos que hoy juegan este partido en las tribunas y desde sus casas."

2. La exigencia de la intensidad y el compromiso mutuo

"El talento sin entrega no nos alcanza en este nivel. Lo que nos va a hacer gigantes es la generosidad para correr por el compañero. Si uno de ustedes no llega, el otro vuela para auxiliarlo. La intensidad no se negocia: se presiona arriba, se ahoga al rival, se juega con el cuchillo entre los dientes desde el minuto uno hasta el noventa y cinco. Cuando sientan que las piernas no dan más, miren a los costados y muévanse por el hermano que está al lado. Hoy demostramos de qué está hecho el futbolista ecuatoriano: de garra, de coraje y de un hambre incontrolable de gloria."

3. La mentalidad ganadora y el camino a la historia

"La historia no la escriben los que se conforman, la escriben los que se atreven a romper el molde. Vinimos acá a competir con los mejores y a mirar a cualquiera a los ojos, sin complejos. Tenemos la juventud, la fuerza y la calidad técnica para someter a quien sea, pero necesitamos creérnosla. Cada partido de la eliminatoria es una final continental. Salgan ahí adentro decididos a adueñarse del protagonismo. No esperemos el error del rival; provoquemos el error. Sean protagonistas de su propio destino y jueguen hoy con la convicción de los que quieren dejar una huella imborrable en el fútbol de este país."