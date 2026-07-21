Vinícius Júnior reaparece con un nuevo aspecto tras someterse a una armonización facial

Vinícius Júnior volvió a ser tendencia, esta vez fuera de los terrenos de juego. El delantero brasileño del Real Madrid apareció con un notable cambio en su rostro durante sus vacaciones en Brasil, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Diversos medios brasileños coinciden en que el futbolista se sometió a un procedimiento de armonización facial enfocado en el mentón, aunque el jugador no ha confirmado públicamente la intervención.

De acuerdo con la información publicada inicialmente por el portal brasileño LeoDias y replicada por otros medios, el procedimiento se realizó en una clínica de Goiânia y estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão. La intervención habría buscado redefinir el contorno del mentón y mejorar la proporción entre la barbilla, la mandíbula y el cuello, una técnica conocida como armonización de mentón.

La noticia comenzó a cobrar fuerza después de que amigos cercanos y personas presentes en un evento compartieran fotografías y videos del atacante, en los que su apariencia lucía diferente a la habitual.

El propio médico publicó un mensaje agradeciendo la confianza del jugador, confirmando que Vinícius acudió a su clínica, aunque sin detallar el tratamiento realizado.

Hasta el momento, Vinícius no ha publicado imágenes recientes en sus redes sociales ni ha emitido declaraciones sobre el procedimiento. Por ello, no existe una confirmación directa del futbolista sobre el tipo exacto de tratamiento al que se sometió.

El delantero de 26 años disfruta de sus vacaciones tras la participación de Brasil en el Mundial de 2026 y se espera que en las próximas semanas se reincorpore a la pretemporada del Real Madrid.

Mientras tanto, su transformación física ha generado un amplio debate en redes sociales, donde las reacciones se han dividido entre quienes elogiaron el resultado estético y quienes se sorprendieron por el marcado cambio en su imagen.

¿Qué es la armonización facial?

La armonización facial es un conjunto de procedimientos estéticos, generalmente mínimamente invasivos, que busca equilibrar las proporciones del rostro mediante el uso de rellenos, bioestimuladores u otras técnicas.