Willian Pacho volvió a prácticas en el PSG y el cuerpo técnico de la Tri monitorea su molestia

Ante la molestia muscular en los isquiotibiales (muslo derecho) sufrida por Willian Pacho con el Paris Saint-Germain, el cuerpo técnico y médico de la Selección de Ecuador, liderado por Sebastián Beccacece, mantiene una coordinación directa y un monitoreo constante con el departamento médico del club francés.

La postura y el rol del personal de "La Tri" en este proceso se han estructurado bajo los siguientes puntos clave:

Monitoreo y comunicación bilateral: El cuerpo médico de la Selección de Ecuador recibe de primera mano los informes clínicos y los resultados de los exámenes realizados en París. Esto permite evaluar en tiempo real la evolución de la molestia y prever los tiempos de cara a la Copa del Mundo.

Prioridad absoluta y dosificación: El seleccionador nacional considera a Pacho una pieza inamovible y fija para el Mundial. La decisión conjunta entre el club y el entorno de la selección ha sido la de no acelerar procesos, sugiriendo que el jugador sume el descanso necesario en el torneo doméstico para evitar cualquier tipo de recaída.

Tranquilidad tras el regreso a las prácticas: El cuerpo técnico de Ecuador respira aliviado después de que el defensor se reintegrara a los entrenamientos individuales y, posteriormente, a los trabajos colectivos con el plantel parisino.

Gracias a este manejo preventivo coordinado entre el personal de Ecuador y el del PSG, se ha descartado una lesión de gravedad. Todo apunta a que Pacho llegará en plenitud física tanto para disputar la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal como para incorporarse sin inconvenientes a la disciplina de la Selección de Ecuador.

Pacho es el candidato a ser titular en la defensa de Ecuador en los partidos ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania.