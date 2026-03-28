Faltan 75 días para vivir la pasión del Mundial 2026; Ecuador en su quinta Copa del Mundo

Faltan solo 75 días para que arranque la Copa del Mundo 2026 y la emoción ya se siente en el mundo y en todo Ecuador. Este será ¡nuestro Mundial! La Selección de Ecuador vivirá su quinta participación mundialista, y cada gol será un motivo para gritar, celebrar y soñar juntos con momentos que quedarán en la historia.

El torneo con formato novedoso tendrá a 48 selecciones y comenzará el 11 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca de Ciudad de México, y los aficionados podrán vivir toda la pasión en vivo por Teleamazonas, El canal de la Familia Ecuatoriana, llevando cada emoción, cada gol y cada jugada directamente a sus hogares. Será: ¡Nuestro Mundial!

Durante el camino de las Eliminatorias Sudamericanas, La Tri mostró su carácter y constancia, obtuvo ocho victorias, ocho empates y dos derrotas, que la posicionan como un equipo competitivo y listo para enfrentar los retos del torneo. Todo un largo proceso para llegar al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A medida que se acorta el tiempo, las selecciones afinan detalles, los entrenadores ultiman listas y los hinchas comienzan a organizar viajes, cábalas y reuniones para no perderse ningún instante. Será una edición especial, no solo por la ampliación de equipos, sino por la diversidad cultural que se unirá bajo una misma pasión.

La cuenta regresiva no solo marca días: marca sueños, ilusiones y la esperanza de ver a la selección levantar la copa más deseada del planeta. Porque cuando llega el Mundial, el fútbol deja de ser un juego… y se convierte en historia.