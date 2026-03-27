Estas son las nuevas reglas que revolucionarán el juego en el Mundial 2026

Con el objetivo de hacer los partidos más ágiles y reducir las pérdidas de tiempo, la FIFA oficializó una serie de cambios en las reglas de juego para el Mundial 2026. Estas modificacione fueron promovidas por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés).

Uno de los cambios más relevantes afecta a las sustituciones: el jugador que salga tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. Si no lo hace, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar con el balón en juego, una medida pensada para evitar demoras intencionales.

También se endurecen los tiempos en las reanudaciones. Los saques deberán ejecutarse en un lapso de cinco segundos; de lo contrario, el rival recuperará la posesión. La intención es clara: darle mayor ritmo al desarrollo del partido.

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En el apartado médico, los futbolistas atendidos fuera del campo deberán permanecer al menos un minuto antes de regresar, buscando así limitar interrupciones reiteradas.

El VAR, por su parte, ampliará su alcance y podrá intervenir en acciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas y en decisiones erróneas sobre tiros de esquina, reforzando el control arbitral.

Además, se ratificó que cada selección podrá convocar hasta 26 jugadores, y que las listas definitivas deberán entregarse como fecha límite el 30 de mayo.

Con este paquete de ajustes, el ente rector del fútbol apunta a modernizar el juego, hacerlo más dinámico y garantizar decisiones más precisas dentro del campo.

El torneo que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, arrancará el 11 de junio del 2026.