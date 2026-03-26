Jombriel, Javier Neira y Jøtta lanzan su emotivo sencillo 'La Tri'

Jombriel presentó, este jueves 26 de marzo, “La Tri” junto a Javier Neira y Jøtta, un sencillo definido como "profundamente personal que nace desde sus raíces esmeraldeñas y se conecta con el orgullo de todo el Ecuador en uno de los caminos más apasionantes: el Mundial".

El tema captura ese sentir colectivo y cotidiano que se arraigó profundamente en las últimas décadas. “La Tri” y su video oficial están ya disponibles en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

Impulsada por una guitarra cálida y percusiones contundentes con tintes de marimba, la canción toma forma desde una visión íntima: “Tengo un sueño en mi pecho, una camiseta y en la mano un balón”.

Nombrada en honor a la selección ecuatoriana, “La Tri” funciona como un homenaje que trasciende el fútbol para hablar de identidad, familia y comunidad.

A través de versos que retratan escenas del día a día, Jombriel, Javier Neira y Jøtta conectan lo íntimo con lo colectivo, mientras el coro ““OLÉ OLÉ OLÉ OLÉ”” evoca la energía de la grada.

Jombriel prepara primera gira por EE.UU.

Incluido en 26 Latin Artists to Watch in 2026 de Billboard, Jombriel se posiciona como una de las voces clave del dancehall latino, acumulando más de 1.6 mil millones de reproducciones con temas como “Parte & Choke” y “Vitamina”.

A medida que crece la expectativa, Jombriel se prepara para iniciar su primera gira por los Estados Unidos el próximo 10 de abril en Connecticut, con paradas en Atlanta, New Jersey, Nueva York y más, antes de cerrar el 19 de abril en Miami.

Conocido por presentaciones que reflejan la energía y el color de su música, este recorrido marca un nuevo paso en su proyección internacional, llevando a Ecuador consigo en cada escenario. Las entradas están disponibles en http://www.jombriel.co/.