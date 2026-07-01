La FIFA denuncia aumento de comentarios racistas durante el Mundial 2026

Dieciseisavos de final - México vs. Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Aficionados celebran tras la victoria de México en el partido.

El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) de la FIFA encendió las alarmas al identificar 89 000 publicaciones injuriosas durante la fase de grupos del Mundial 2026. Tras analizar más de 6 millones de comentarios en línea un 33% más que en la edición de 2022 en esta misma etapa.

El organismo logró ocultar 181 000 mensajes ofensivos y abrir investigaciones exhaustivas sobre un millar de usuarios. El SMPS denunció con preocupación que los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores.

Este repunte de hostilidad se ve reflejado en un incremento exponencial de las agresiones digitales en comparación con la cita mundialista anterior. Tras completarse 72 de los 104 partidos previstos en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA ya registra 13 veces más publicaciones injuriosas que en la fase de grupos de Catar 2022, saltando de 6.700 a 89.000 mensajes.

Si bien este torneo cuenta con 48 selecciones en comparación con las 32 del certamen pasado, la escala del odio en las plataformas digitales ha superado proporcionalmente el crecimiento de la competencia.

Dentro del universo de descalificaciones, los ataques de carácter racista representan el 11% de los mensajes ofensivos, consolidándose como la categoría más grande y alarmante entre los comentarios injuriosos del torneo.

Esta preocupante tendencia ha activado el uso del SMPS, una herramienta lanzada en 2022 que permanece disponible para proteger las cuentas de todos los equipos, futbolistas, entrenadores y miembros del cuerpo arbitral que participan en las competiciones oficiales de la institución.

Lejos de mitigarse, el fenómeno del odio en línea se ha intensificado con el inicio de la fase de eliminación directa. Recientemente, los internacionales neerlandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber sufrieron graves insultos racistas tras fallar sus penales en la eliminación de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

Asimismo, la tensión digital escaló en la región con una fuerte confrontación entre hinchas de México y Ecuador, quienes intercambiaron insultos racistas y descalificaciones de diverso tipo en internet.