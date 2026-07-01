14 calles que conectan con el Metro de Quito cerrarán por trabajos
El Municipio de Quito llevará a cabo trabajos de rehabilitación vial cerca de paradas del Metro.
14 calles que conectan con estaciones del Metro cerrarán por trabajos viales.
Metro de Quito
Compartir
Actualizado:
01 jul 2026 - 21:59
Este jueves 2 de julio de 2026 arrancará la primera fase de un plan de rehabilitación vial alrededor de estaciones del Metro de Quito.
El plan contempla la intervención de 14 calles que conectan con estaciones del Metro de Quito en los sectores de Iñaquito, La Alameda y San Francisco.
En esta primera etapa se intervendrán 3,4 kilómetros de vías, como parte de un proyecto que prevé renovar 12 kilómetros hasta marzo de 2027.
Distribución de los cierres viales y rutas alternas
Iñaquito
Los trabajos se realizarán en el sector de Borja Yerovi e incluirán las calles La Razón, El Mercurio, El Día, La Tierra y Juan de Alcántara, con una longitud aproximada de 1 278 metros.
La intervención tomará cerca de 30 días.
Las rutas alternas serán:
- Avenida De los Shyris
- Avenida El Telégrafo
- Avenida Naciones Unidas
- Avenida Amazonas
- Avenida 6 de Diciembre
La Alameda
En este sector se rehabilitarán las calles Tarqui, Nicolás Clemente Ponce, Luis Saa y Hermano Pazmiño, en el sector de El Belén, una zona que también conecta con la Asamblea Nacional.
La intervención abarcará 1 091 metros y tendrá una duración estimada de 30 días.
Las vías alternas serán:
- Avenida 10 de Agosto
- Avenida 12 de Octubre
- Avenida Patria
San Francisco
Desde el 6 de julio, las obras continuarán en el sector de Miraflores con la rehabilitación de las calles OE9F, OE9E, Tegucigalpa y Nicaragua, que conectan con la estación San Francisco del Metro.
Se intervendrán 1 099 metros durante aproximadamente 35 días.
Las rutas alternas serán:
- Avenida Mariscal Sucre
- Avenida Universitaria
- Montevideo
- Nueva York
- Canadá
Compartir