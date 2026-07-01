14 calles que conectan con el Metro de Quito cerrarán por trabajos

Este jueves 2 de julio de 2026 arrancará la primera fase de un plan de rehabilitación vial alrededor de estaciones del Metro de Quito.

El plan contempla la intervención de 14 calles que conectan con estaciones del Metro de Quito en los sectores de Iñaquito, La Alameda y San Francisco.

En esta primera etapa se intervendrán 3,4 kilómetros de vías, como parte de un proyecto que prevé renovar 12 kilómetros hasta marzo de 2027.

Distribución de los cierres viales y rutas alternas

Iñaquito

Los trabajos se realizarán en el sector de Borja Yerovi e incluirán las calles La Razón, El Mercurio, El Día, La Tierra y Juan de Alcántara, con una longitud aproximada de 1 278 metros.

La intervención tomará cerca de 30 días.

Las rutas alternas serán:

Avenida De los Shyris

Avenida El Telégrafo

Avenida Naciones Unidas

Avenida Amazonas

Avenida 6 de Diciembre

La Alameda

En este sector se rehabilitarán las calles Tarqui, Nicolás Clemente Ponce, Luis Saa y Hermano Pazmiño, en el sector de El Belén, una zona que también conecta con la Asamblea Nacional.

La intervención abarcará 1 091 metros y tendrá una duración estimada de 30 días.

Las vías alternas serán:

Avenida 10 de Agosto

Avenida 12 de Octubre

Avenida Patria

San Francisco

Desde el 6 de julio, las obras continuarán en el sector de Miraflores con la rehabilitación de las calles OE9F, OE9E, Tegucigalpa y Nicaragua, que conectan con la estación San Francisco del Metro.

Se intervendrán 1 099 metros durante aproximadamente 35 días.

Las rutas alternas serán: